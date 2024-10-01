Характеристики товара
Описание
Венецианский стиль дизайна интерьеров издавна считался эталоном безупречного вкуса. Не потерял он привлекательности и в наше время. Венецианский стиль отличается роскошью, изысканностью, широкой гаммой цветов, дорогими зеркалами. В венецианском стиле интерьера воплотились признаки четырех архитектурных стилей – византийского, романского, готического, Ренессанса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450/800 мм
- Глубина20 мм
- Высота750/1100 мм
- МатериалМДФ, зеркало
- Цветсеребряный