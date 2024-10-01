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Венецианское зеркало Джошуа

Артикул: CH-048-662
36 оценок
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Характеристики товара

Описание

Венецианский стиль дизайна интерьеров издавна считался эталоном безупречного вкуса. Не потерял он привлекательности и в наше время. Венецианский стиль отличается роскошью, изысканностью, широкой гаммой цветов, дорогими зеркалами. В венецианском стиле интерьера воплотились признаки четырех архитектурных стилей – византийского, романского, готического, Ренессанса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450/800 мм
  • Глубина20 мм
  • Высота750/1100 мм
  • МатериалМДФ, зеркало
  • Цветсеребряный

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