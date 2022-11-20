Характеристики товара
Описание
Ширина: 75 см
Глубина: 40 см
Высота: 200 см
Материал: массив дерева, металл
Толщина столешницы: 2 см
Ширина: 75 см
Глубина: 40 см
Высота: 200 см
Материал: массив дерева, металл
Толщина столешницы: 2 см
Чехол 46
Чехол 48
Кресло Лаура
Стул Венера, вельвет серый
Пододеяльник 1.5 сп 150x215 см, бязь 125гр
Пододеяльник 2.0 сп 175x215 см, бязь 125гр
Пододеяльник Евро 200x220 см, бязь 125гр
Люстра Palace 4 table
Подстолье Обвязка New
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден