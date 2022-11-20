Характеристики товара
Описание
Изящная модель пуфа в обивке из мягкого велюра, которая дополнит интерьер в современном стиле. Основание выполнено из металла в золотом цвете. Обивка украшена горизонтальной строчкой для придания большей мягкости и уюта. Под сидением имеется ящик для хранения мелочей объемом 0,03м3. В основании предусмотрены специальные подпятники, которые делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение.
Высота пуфа: 45. Диаметр: 40 см.
Габариты ящика ГхШ: 37 х 32 см.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Высота450 мм
- Глубина400 мм
- Вес5.3 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал каркасаметалл
- ОбивкаВелюр
- Цветбордовый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки410 мм
- Высота упаковки410 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки6.30 кг