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Стол журнальный стеклянный, 55*55*55, нержавеющая сталь, хром, прозрачный - фото 1

Стол журнальный стеклянный, 55*55*55, нержавеющая сталь, хром, прозрачный

Артикул: CH-072-614
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик с оригинальным каркасом из нержавеющей стали (8 мм закаленное стекло) хром

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина550 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота550 мм
  • Цветпрозрачный, хромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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