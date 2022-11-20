Пуф из ротанга «Вояж» в форме куба придётся кстати интерьерам разных стилевых направлений. За счёт своей компактности незаметно впишется в комплекты модульной мебели из той же коллекции. Пуф можно использовать совместно с диванами и креслами из той же серии.
Стул складной Takoma
Стул Роза Диамант, вельвет синий
Полукресло Шарри, цвет пыльная роза
Диван 2-х местный Тоскано
Плетеный стол из искусственного ротанга Таллоу, светло-коричневый
Плетеный стол из искусственного ротанга Гауран, коричневый
Плетеный стол из искусственного ротанга Иништиг, коричневый
Плетеный стол из искусственного ротанга Пилтаун, коричневый
Плетеный стол из искусственного ротанга Ахенни, коричневый
Стул КАПРИ 20