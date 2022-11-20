Пуф ВОЯЖ, ротанг

8 оценок

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Пуф ВОЯЖ, ротанг

4.9
10 790 ₽
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Пуф ЛАУНЖ, 700x700

Характеристики товара

Описание

Пуф из ротанга «Вояж» в форме куба придётся кстати интерьерам разных стилевых направлений. За счёт своей компактности незаметно впишется в комплекты модульной мебели из той же коллекции. Пуф можно использовать совместно с диванами и креслами из той же серии.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота480 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес4 кг

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