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Настоящее фото товара Пуф Кавачи, голубая пастель/ черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Кавачи, голубая пастель/ черный муар
48 оценок
3 790
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Пуф Кавачи, голубая пастель/ черный муар - фото 1Пуф Кавачи, голубая пастель/ черный муар - фото 2Пуф Кавачи, голубая пастель/ черный муар - фото 3

Пуф Кавачи, голубая пастель/ черный муар

Артикул: CH-021-410
48 оценок
Основные характеристики
  • Высота400 мм
  • Диаметр410 мм
  • Вес2.7 кг
  • Материалвелюр, металл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Банкетки - одни из самых универсальных предметов обстановки. Они не занимают много места, функциональны, сочетаются с большинством интерьеров и помогут там, где обычная мебель не подходит.


СТИЛЬ И КОМПАКТНОСТЬ
Изящная банкетка цилиндрической формы добавит уюта и разбавит Ваш интерьер. Главное украшение – тонкие ножки из металла. Надежность металла и мягкость ткани прекрасно сочетаются в готовом исполнении банкетки.



УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Мягкое наполнение придает пышности и создает максимальный комфорт при использовании. Банкетка вполне может стать дополнительным посадочным местом, подставкой для ног или в стандартном применении банкеткой в прихожей.



УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Надежный металлический каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Каркас выполнен из трубы. Сидение выполнено из микровелюра с мягким наполнителем.
Максимальная статическая нагрузка на банкетку 150 кг.



Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Диаметр410 мм
  • Вес2.7 кг
  • Материалвелюр, металл
  • Цветголубой, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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