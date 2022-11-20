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Пуф Jacare, серая ткань

Артикул: CH-051-308
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина910 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота420 мм
  • Обивкаткань Loft GRAFITE
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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