Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина910 мм
- Глубина510 мм
- Высота420 мм
- Обивкаткань Loft GRAFITE
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Пуф Калипсо
Пуф Альфа, Бета
Пуф Бочонок
Пуф Стульчик
Пуф Пони
Пуф Лотос 1
Пуф Лотос 2
Пуф Лотос 3
Пуф Классика 1
Пуф Классика 2
Банкетка Алегрете
Пуф Portofino
Банкетка Лофт 3
Пуф Спейси велюр серый
Пуф Спейси велюр светло-серый
Пуф Клайс велюр зеленый
Банкетка Лофт-3, каркас металлический
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл
Раскладной диван Лимбург