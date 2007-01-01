Характеристики товара
Описание
Пуф с ящиком Хюгге L рогожка серый двухстороння крышка
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина560 мм
- Высота420 мм
- Вес7 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасафанера
- Цветсерый
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки570 мм
- Глубина упаковки430 мм
- Вес упаковки8.1 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Габариты упаковки для логистики570
- Изделия стопируютсяНет