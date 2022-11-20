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Пуф с ящиком Хюгге L, рогожка серая - фото 1Пуф с ящиком Хюгге L, рогожка серая - фото 2Пуф с ящиком Хюгге L, рогожка серая - фото 3Пуф с ящиком Хюгге L, рогожка серая - фото 4Пуф с ящиком Хюгге L, рогожка серая - фото 5Пуф с ящиком Хюгге L, рогожка серая - фото 6

Пуф с ящиком Хюгге L, рогожка серая

Артикул: CH-050-788
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкий пуф с ящиком станет незаменимым украшением интерьера. Он не только удобный, но и функциональный. Благодаря двухсторонней крышке, пуф можно трансформировать в журнальный столик. Столешница выполнена из светлого дерева с бортиками по краям и вырезными ручками для удобства, и безопасности при использовании. Крышка пуфика полностью съемная и при необходимости её можно использовать как поднос. Полезное дополнение - ящик для хранения различных мелочей, внутри обит тканью. Компактный и вместительный, такой пуфик наполнит пространство особым уютом и теплом. Подойдет для любого интерьера - как в классическом стиле, так и в современном.
Мягкая обивка выполнена из рогожки - высокопрочный, устойчивый к истиранию и простой в уходе материал, отлично сочетается со вставками из дерева. Прочный каркас из фанеры не утяжеляет изделие и выдерживает нагрузку до 150 кг. Небольшие подпятники в основании пуфа защищают напольные покрытия от царапин и предотвращают скольжение.

Высота пуфа: 42 см. Диаметр: 56 см.

Каркас: фанера

Материал обивки: рогожка
Высота: 42
Ширина: 56
Глубина: 56
Нагрузка: 150
Вес: 7
Китай

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 57*57*43
Вес брутто: 8,1
Объем: 0,140

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота420 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Обивкарогожка
  • Материал каркасафанера
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки430 мм
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Вес упаковки8.10 кг

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