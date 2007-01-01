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Настоящее фото товара Пуф Миранда с ящиком велюр бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Миранда с ящиком велюр бирюзовый
26 оценок
5 99041
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Пуф Миранда с ящиком велюр бирюзовый - фото 1Пуф Миранда с ящиком велюр бирюзовый - фото 2Пуф Миранда с ящиком велюр бирюзовый - фото 3Пуф Миранда с ящиком велюр бирюзовый - фото 4Пуф Миранда с ящиком велюр бирюзовый - фото 5Пуф Миранда с ящиком велюр бирюзовый - фото 6Пуф Миранда с ящиком велюр бирюзовый - фото 7
Распродажа

Пуф Миранда с ящиком велюр бирюзовый

Артикул: CH-049-360
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота440 мм
  • Вес3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пуф Миранда с ящиком велюр бирюзовый с декоративным золотым ободком

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота440 мм
  • Вес3 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки370 мм
  • Высота упаковки370 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Вес упаковки3.7 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Габариты упаковки для логистики370
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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