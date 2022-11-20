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Пуф Maison, зеленый

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Барный стул Тревер фиолетовый

Характеристики товара

Описание

Лаконичная модель пуфа в обивке из мягкого велюра, которая дополнит интерьер в современном стиле. Основание выполнено из металла в золотом цвете. Обивка выполнена из прочного износостойкого велюра.

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Основные характеристики

  • Высота420 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес4.9 кг
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки440 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки6.40 кг

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