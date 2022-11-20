Характеристики товара
Описание
Лаконичная модель пуфа в обивке из мягкого велюра, которая дополнит интерьер в современном стиле. Основание выполнено из металла в золотом цвете. Обивка выполнена из прочного износостойкого велюра.
Основные характеристики
- Высота420 мм
- Ширина440 мм
- Глубина440 мм
- Вес4.9 кг
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки440 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки6.40 кг