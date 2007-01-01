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Настоящее фото товара Журнальный столик Вальд черный, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Вальд черный
26 оценок
5 69053
11 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Журнальный столик Вальд черный

Артикул: CH-049-371
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота440 мм
  • Вес2.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Вальд черный каркас столешница светлое дерево

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота440 мм
  • Вес2.5 кг
  • Максимальная нагрузка50 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал каркасаметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки410 мм
  • Высота упаковки410 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Вес упаковки3.3 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Габариты упаковки для логистики410
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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