Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота440 мм
- Вес2.5 кг
- Максимальная нагрузка50 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал каркасаметалл
- Материал подстольяметалл
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки410 мм
- Высота упаковки410 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Вес упаковки3.3 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Габариты упаковки для логистики410
- Изделия стопируютсяНет