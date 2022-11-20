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Журнальный столик Вальд черный

Артикул: CH0C0DB
5 оценок
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Журнальный столик Вальд белый

Характеристики товара

Описание

Круглый журнальный столик с черным каркасом. Столешница выполнена из МДФ и покрыта шпоном светлого дерева, гармонично сочетается с природными мотивами основания столика. Металлический каркас черного цвета выдерживает нагрузку до 50 кг. Журнальный столик поможет дополнить интерьер в эко-стиле и добавить уюта.

Высота столика: 44 см. Диаметр: 40 см.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Высота440 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес2.5 кг
  • Максимальная нагрузка50 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки410 мм
  • Высота упаковки410 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки3.30 кг

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