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Стол VERONA 2 long - фото 1

Стол VERONA 2 long

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

90 х 150 х H76

каркас: алюминий, в комплекте стекло закаленное 6 мм, разборный (основание цельное)

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