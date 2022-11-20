Характеристики товара
Описание
Компактный пуф с ящиком в лаконичном стиле. Мягкая обивка выполнена из износостойкого велюра, тактильно приятный и долговечный материал. Металлические ножки черного цвета высотой 26 см выдерживают нагрузку до 80 кг. Под сидением имеется ящик для хранения мелочей, крышка полностью съемная. Подпятники в основании ножек делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение.
Высота пуфа: 43 см. Ширина: 39,5 см.
Габариты ящика ГхШ: 13,5 х 35 см
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 37*37*19
Вес брутто: 4,200
Объем: 0,030
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Высота445 мм
- Глубина430 мм
- Вес3.6 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка80
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки370 мм
- Высота упаковки370 мм
- Глубина упаковки190 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки4.20 кг