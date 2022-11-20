Характеристики товара
Описание
Круглый журнальный столик с белым каркасом. Столешница выполнена из МДФ и покрыта шпоном светлого дерева, гармонично сочетается с природными мотивами основания столика. Металлический каркас белого цвета выдерживает нагрузку до 50 кг. Журнальный столик поможет дополнить интерьер в эко-стиле и добавить уюта.
Высота столика: 44 см. Диаметр: 40 см.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Высота440 мм
- Глубина400 мм
- Вес2.5 кг
- Максимальная нагрузка50 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Цветзолотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки410 мм
- Высота упаковки410 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки3.30 кг