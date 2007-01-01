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Настоящее фото товара Пуф Аллен, ванильный, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Аллен, ванильный
38 оценок
5 890
Товар в корзине. Перейти
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Пуф Аллен, ванильный

Артикул: CH-031-970
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота450 мм
  • Вес4,91 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Пуф Аллен, серый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Пуф Аллен длинный, ванильный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Пуфы - одни из самых универсальных предметов обстановки. Они не занимают много места, функциональны, сочетаются с большинством интерьеров и помогут там, где обычная мебель не подходит.



СТИЛЬ И КОМПАКТНОСТЬ
Нежный пуф цилиндрической формы добавит уюта и разбавит Ваш интерьер. Главное украшение – тонкие ножки из металла. Надежность металла и мягкость ткани прекрасно сочетаются в готовом исполнении пуфа.



УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Мягкое наполнение придает пышности и создает максимальный комфорт при использовании. Пуф вполне может стать дополнительным посадочным местом или банкеткой в прихожей.



УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Надежный металлический каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Каркас выполнен из трубы. Сидение выполнено из микровелюра с мягким наполнителем.
Максимальная статическая нагрузка - 100 кг.



РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ
Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители, в соответствии с инструкцией.



*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота450 мм
  • Вес4,91 кг
  • Материалметалл, микровелюр
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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