Товар в корзине. Перейти
Шкаф Данк глянцевый белый - фото 1Шкаф Данк глянцевый белый - фото 2Шкаф Данк глянцевый белый - фото 3Шкаф Данк глянцевый белый - фото 4Шкаф Данк глянцевый белый - фото 5Шкаф Данк глянцевый белый - фото 6

Шкаф Данк глянцевый белый

Артикул: CH-068-486
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шкаф для одежды Пирей, угловой
Фотография товара Шкаф для одежды Пирей, угловой от компании ChiedoCover.
Следующий Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»
Фотография товара Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1602 мм
  • Глубина509 мм
  • Высота2078 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Офисный стеллаж Маскат, итальянский орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисный стеллаж Маскат, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Офисный стеллаж Маскат, итальянский орех

49
Фотография товара Шкаф для документов Vicent, итальянский орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф для документов Vicent, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от36 090
Оптовая цена

Шкаф для документов Vicent, итальянский орех

47
Фотография товара Винный шкаф Connoisseur CX-19 black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Винный шкаф Connoisseur CX-19 black, произведённого компанией ChiedoCover
51 990
Оптовая цена

Винный шкаф Connoisseur CX-19 black

36
Фотография товара Шкаф Camden от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Camden, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Шкаф Camden

5
Настоящее фото товара Шкаф-стеллаж закрытый, 798*446*2112, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена

Шкаф-стеллаж закрытый, 798*446*2112, шамони светлый

14
Настоящее фото товара Шкаф полузакрытый, 798*446*2112, брауни, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Шкаф полузакрытый, 798*446*2112, брауни

15
Настоящее фото товара Шкаф для одежды, 800*600*2116, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена

Шкаф для одежды, 800*600*2116, венге

15
Настоящее фото товара Пенал для документов, 400*450*2116, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Пенал для документов, 400*450*2116, шамони темный

15
Настоящее фото товара Пенал для документов со стеклом, 400*450*1348, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Пенал для документов со стеклом, 400*450*1348, белый

6
Настоящее фото товара Шкаф-купе, 700*400*750, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Шкаф-купе, 700*400*750, венге

15

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Гардероб Лофт 5 в 1, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190

Гардероб Лофт 5 в 1

41
Настоящее фото товара Тумба под огртехнику, 790*600*650, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Тумба под огртехнику, 790*600*650, шамони темный

14
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Тумба с выкатной секцией, 394*600*1150, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Тумба с выкатной секцией, 394*600*1150, шамони темный

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Тумба с выкатной секцией, 394*600*750, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Тумба с выкатной секцией, 394*600*750, белый

13
Настоящее фото товара Тумба Кремона, произведённого компанией ChiedoCover
17 690

Тумба Кремона

38
Фотография товара Обувница Nevada от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обувница Nevada, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390

Обувница Nevada

13
Фотография товара Тумба Board 600, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба Board 600, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Тумба Board 600, белая

38
В наличии 3 шт.
Фотография товара Тумба Tropic от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба Tropic, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290

Тумба Tropic

48
Фотография товара Прихожая лофт Наилси от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590

Прихожая лофт Наилси

43
Фотография товара Обувница Reina от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обувница Reina, произведённого компанией ChiedoCover
от24 690
Оптовая цена

Обувница Reina

31
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела шкафы

New
Фотография товара Шкаф Даиго меланж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Даиго меланж, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Шкаф Даиго меланж

11
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Шкаф Бирма белое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Бирма белое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от29 690
Оптовая цена

Шкаф Бирма белое дерево

9
В наличии 17 шт.
New
Фотография товара Шкаф Даиго двухстворчатый графит серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Даиго двухстворчатый графит серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Шкаф Даиго двухстворчатый графит серый

6
В наличии 11 шт.
New
Фотография товара Шкаф Даиго четырехстворчатый графит серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Даиго четырехстворчатый графит серый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена

Шкаф Даиго четырехстворчатый графит серый

15
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Шкаф Даиго трехстворчатый графит серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Даиго трехстворчатый графит серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Шкаф Даиго трехстворчатый графит серый

15
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Шкаф Хадали дуб серый шифер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Хадали дуб серый шифер, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Шкаф Хадали дуб серый шифер

15
В наличии 4 шт.
New
Фотография товара Шкаф Данк белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Данк белый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена

Шкаф Данк белый

6
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Шкаф Ника эйхория графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Ника эйхория графит, произведённого компанией ChiedoCover
от42 390
Оптовая цена

Шкаф Ника эйхория графит

12
В наличии 15 шт.
New
Фотография товара Шкаф Сейдиль антрацит / веллюто капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Сейдиль антрацит / веллюто капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Шкаф Сейдиль антрацит / веллюто капучино

14
В наличии 3 шт.
New
Фотография товара Шкаф Сейдиль веллюто капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шкаф Сейдиль веллюто капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Шкаф Сейдиль веллюто капучино

14
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Шкаф Данк глянцевый белый
Шкаф Данк глянцевый белый
от 36 890
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Гардероб Лофт 5 в 1, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190

Гардероб Лофт 5 в 1

41
Настоящее фото товара Тумба под огртехнику, 790*600*650, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Тумба под огртехнику, 790*600*650, шамони темный

14
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Тумба с выкатной секцией, 394*600*1150, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Тумба с выкатной секцией, 394*600*1150, шамони темный

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Тумба с выкатной секцией, 394*600*750, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Тумба с выкатной секцией, 394*600*750, белый

13