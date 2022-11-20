Характеристики товара
Описание
Шкаф двухдверный состоит из двух отделений за распашными дверцами. В правом расположена штанга для одежды и полка, в левом – четыре полки.
Основные характеристики
- Высота2010 мм
- Ширина960 мм
- Глубина610 мм
- Цветбелый
Шкаф двухдверный состоит из двух отделений за распашными дверцами. В правом расположена штанга для одежды и полка, в левом – четыре полки.
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