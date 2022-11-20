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Шкаф Reina

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Комод Reina

Характеристики товара

Описание

Шкаф двухдверный состоит из двух отделений за распашными дверцами. В правом расположена штанга для одежды и полка, в левом – четыре полки.

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Основные характеристики

  • Высота2010 мм
  • Ширина960 мм
  • Глубина610 мм
  • Цветбелый

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