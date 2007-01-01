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Шкаф-витрина Джульетта - фото 1Шкаф-витрина Джульетта - фото 2
NEW

Шкаф-витрина Джульетта

Артикул: CH-078-169
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина494 мм
  • Глубина404 мм
  • Высота1962 мм
  • Вес63 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Шкаф-витрина Джульетта
Шкаф-витрина Джульетта
24 890
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