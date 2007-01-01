МИНПРОМТОРГ
от3 790₽
Скамья "Лидер 8", 1200х300, орех, каркас черный
10 890₽
Оптовая цена
Стол складной Тейкли 240, белый
В наличии 78 шт.
МИНПРОМТОРГ
от8 290₽
Стол Лофт-2
МИНПРОМТОРГ
от3 890₽13
4 440 ₽
Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный
В наличии 65 шт.
МИНПРОМТОРГ
от2 590₽18
3 140 ₽
Стол Лидер 9 д80см, орех, черный
В наличии 84 шт.В пути 150 шт.
МИНПРОМТОРГ
от3 740₽
Оптовая цена
Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас черный
МИНПРОМТОРГ
от5 990₽
Стол Лидер 2, 2400*900, черный, бук
МИНПРОМТОРГ
от5 990₽
Стол Лидер 2, 2400*900, черный, серый
МИНПРОМТОРГ
от4 190₽13
4 790 ₽
Стол Лидер 1, 1500х800, венге, черный, без отбойников
6 990₽
Складной стол Виктория 180, бело-серый
В наличии 40 шт.