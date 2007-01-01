Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, венге, каркас бронза
30 оценок
3 390
Товар в корзине. Перейти
Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, венге, каркас бронза - фото 1
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, венге, каркас бронза

Артикул: CH-017-198
30 оценок
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина300 мм
  • Цветкоричневый, золотой
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800x500
Фотография товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800x500 от компании ChiedoCover.
Следующий Скамья "Лидер 8", 1500x300, бук, каркас золото
Фотография товара Скамья "Лидер 8", 1500x300, бук, каркас золото от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Длина - от 1200 до 2400 мм

Столешница - ЛДСП

Каркас - сталь

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина300 мм
  • Цветкоричневый, золотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Модель Длинамм Ширинамм Высотамм Толщина ЛДСПмм Вескг Оптовая цена
2 ножки 1200 300 450 16 9.7 3190
2 ножки 1500 300 450 16 11.2 3390
3 ножки 1800 300 450 16 12.6 3790
3 ножки 2000 300 450 16 13.6 4090
3 ножки 2400 300 450 16 15.5 4290
Варианты покрытияХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты покрытия - ЛДСП

Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, венге, каркас бронза - покрытие в цвете БелыйБелый
Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, венге, каркас бронза - покрытие в цвете СерыйСерый
Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, венге, каркас бронза - покрытие в цвете БукБук
Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, венге, каркас бронза - покрытие в цвете ОрехОрех
Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, венге, каркас бронза - покрытие в цвете ВенгеВенге
Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, венге, каркас бронза - покрытие в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, венге, каркас бронза - покрытие в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Фотография товара Скамья Астралон, светло-серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Астралон, светло-серая, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Скамья Астралон, светло-серая

41
Настоящее фото товара Антивандальная скамейка Контур без подлокотников, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890
Оптовая цена

Антивандальная скамейка Контур без подлокотников, 1500

7
Настоящее фото товара Скамейка Криз с подлокотниками, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Скамейка Криз с подлокотниками, 1500

7
Настоящее фото товара Скамейка Лувер, с подлокотником, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Скамейка Лувер, с подлокотником, 1500

7
Настоящее фото товара Скамейка парковая Фрилл, чугунная, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от102 990
Оптовая цена

Скамейка парковая Фрилл, чугунная, 2000

9
Фотография товара Скамейка Манифест от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Манифест, произведённого компанией ChiedoCover
41 890

Скамейка Манифест

14
Фотография товара Скамейка парковая Кор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка парковая Кор, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Скамейка парковая Кор

8
Фотография товара Скамейка антивандальная Скин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка антивандальная Скин, произведённого компанией ChiedoCover
19 890

Скамейка антивандальная Скин

9
Фотография товара Скамейка парковая Боард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка парковая Боард, произведённого компанией ChiedoCover
13 890

Скамейка парковая Боард

12
Настоящее фото товара Комплект садовой мебели Стреп, произведённого компанией ChiedoCover
46 790

Комплект садовой мебели Стреп

9

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200х300, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Скамья "Лидер 8", 1200х300, орех, каркас черный

44
  • коричневый, черный
  • бежевый, золотой
  • оранжевый, черный
Фотография товара Стол складной Тейкли 240, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 240, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 240, белый

136
В наличии 78 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290

Стол Лофт-2

47
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89013
4 440 ₽

Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный

452
В наличии 65 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9 д80см, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9 д80см, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59018
3 140 ₽

Стол Лидер 9 д80см, орех, черный

453
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
В наличии 84 шт.В пути 150 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 740
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, серый, каркас черный

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, черный, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, черный, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400*900, черный, бук

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400*900, черный, серый

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, венге, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, венге, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19013
4 790 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, венге, черный, без отбойников

14
Фотография товара Складной стол Виктория 180, бело-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, бело-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Складной стол Виктория 180, бело-серый

9
В наличии 40 шт.

Другие товары из раздела скамьи

Настоящее фото товара Скамья для сада чугунная, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Скамья для сада чугунная

30
Фотография товара Скамейка металлическая Руфл со спинкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка металлическая Руфл со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Скамейка металлическая Руфл со спинкой

46
Фотография товара Скамейка ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Скамейка ЛДСП

43
Фотография товара Скамейка «Форест слим» 1600 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка «Форест слим» 1600 графит, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Скамейка «Форест слим» 1600 графит

43
Настоящее фото товара Скамья металлическая парковая Медаллион, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Скамья металлическая парковая Медаллион, 1500

10
Настоящее фото товара Скамейка чугунная парковая Треллис, 2000, произведённого компанией ChiedoCover
от65 190
Оптовая цена

Скамейка чугунная парковая Треллис, 2000

10
Настоящее фото товара Скамейка бетонная со спинкой Профил 2, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от58 790
Оптовая цена

Скамейка бетонная со спинкой Профил 2, красно-серый гранит

12
  • коричневый, белый
  • красный, коричневый, серый
  • серый
Фотография товара Скамья прямая Флоу, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья прямая Флоу, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена

Скамья прямая Флоу, оливковый

15
Фотография товара Скамья Сеттл, бело-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Сеттл, бело-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Скамья Сеттл, бело-серый

10
  • белый
  • серый
  • зеленый
Настоящее фото товара Скамья Чэссис, серый, подставка для обуви, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Скамья Чэссис, серый, подставка для обуви

10

Товар в корзине

Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, венге, каркас бронза
Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, венге, каркас бронза
от 3 390
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200х300, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Скамья "Лидер 8", 1200х300, орех, каркас черный

44
  • коричневый, черный
  • бежевый, золотой
  • оранжевый, черный
Фотография товара Стол складной Тейкли 240, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 240, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 240, белый

136
В наличии 78 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290

Стол Лофт-2

47
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89013
4 440 ₽

Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный

452
В наличии 65 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Фуршетные юбки для столов
Фуршетные юбки для столов

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 21.01.2026 Столешницы Верзалит
Столешницы Верзалит

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.06.2026 Пластиковые офисные стулья
Пластиковые офисные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности