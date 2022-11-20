Характеристики товара
Описание
Возможно изготовление из следующих цветов ЛДСП: бук, белый, серый, вишня, орех, венге
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина1000 мм
- Глубина300 мм
- Материал каркасаЛДСП
Возможно изготовление из следующих цветов ЛДСП: бук, белый, серый, вишня, орех, венге
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Скамья "Лидер 8"
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