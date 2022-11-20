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Скамейка ЛДСП

13 оценок
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Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл
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Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл

Характеристики товара

Описание

Возможно изготовление из следующих цветов ЛДСП: бук, белый, серый, вишня, орех, венге

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина300 мм
  • Материал каркасаЛДСП

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