Товар в корзине. Перейти
Статуэтка Man on square shelf - фото 1Статуэтка Man on square shelf - фото 2Статуэтка Man on square shelf - фото 3

Статуэтка Man on square shelf

Артикул: CH-050-356
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скульптура Rush
Скульптура Rush
Следующий Статуэтка The ladder decoration
Скульптура Rush

Характеристики товара

Описание

Материал - металл, смола

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина220 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота510 мм
  • Материалметалл, смола
  • Цветчерный, золотой
С этим товаром покупают
Фито стойка гортензия СалемНастоящее фото товара Фито стойка гортензия Салем, произведённого компанией ChiedoCover
43 590
Оптовая цена
17

Фито стойка гортензия Салем

Настоящее фото товара Стойка Лаванда Нуар S, произведённого компанией ChiedoCover
890
Оптовая цена
5

Стойка Лаванда Нуар S

Декоративная рама ВальдеричиНастоящее фото товара Декоративная рама Вальдеричи, произведённого компанией ChiedoCover
28 590
Оптовая цена
3

Декоративная рама Вальдеричи

Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Ротанг Куб 39Настоящее фото товара Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Ротанг Куб 39, произведённого компанией ChiedoCover
35 290
Оптовая цена
13

Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Ротанг Куб 39

Вазон-клумба Алзамай, 330/60Настоящее фото товара Вазон-клумба Алзамай, 330/60, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
14

Вазон-клумба Алзамай, 330/60

Настоящее фото товара Цветочница Бегония, произведённого компанией ChiedoCover
от39 890
Оптовая цена
4

Цветочница Бегония

Настоящее фото товара Кашпо Шилонг матовое красное, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
4

Кашпо Шилонг матовое красное

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
52 190
Оптовая цена
10

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
49 690
Оптовая цена
9

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкойНастоящее фото товара Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
3

Подвесная надувная фигура Венок с Оленем - Christmas is coming 128 см с LED подсветкой

Настоящее фото товара Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
5

Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой

Настоящее фото товара Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
8

Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп

Настоящее фото товара Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием, произведённого компанией ChiedoCover
34 190
Оптовая цена
15

Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием

Настоящее фото товара Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена
15

Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп