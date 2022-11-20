Характеристики товара
Описание
Материал - металл, смола
Основные характеристики
- Ширина220 мм
- Глубина120 мм
- Высота510 мм
- Материалметалл, смола
- Цветчерный, золотой
Материал - металл, смола
Фито стойка гортензия Салем
Стойка Лаванда Нуар S
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