Характеристики товара
Описание
Многофункциональный и удобный столик небольшого размера можно разместить в коридоре,прихожей или на балконе а благодаря продуманной конструкции стол можно придвинуть к дивану и использовать в качестве подставки под ноутбук или как кофейный столик. Так же это хороший выбор в качестве туалетного столика для размещения косметики. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Столешница изготовлена из высококачественного ЛДСП толщиной 16мм. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется стол в неразборном (монолит) виде. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке.В собранном виде: высота 730мм, ширина 440мм, глубина 350мм. Размер упаковки: 750мм длина, 460 ширина, 370мм высота. Вес с упаковкой 4,7кг, без упаковки 4.3кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина440 мм
- Ширина350 мм
- Высота730 мм
- Вес4.3 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
Параметры упаковки
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки370 мм
- Вес упаковки4.70 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет