Настоящее фото товара Стол придиванный Kolt, произведённого компанией ChiedoCover
Стол придиванный Kolt
2 190
Стол придиванный Kolt - фото 1

Стол придиванный Kolt

Артикул: CH-079-938
Основные характеристики
  • Длина440 мм
  • Ширина350 мм
  • Высота730 мм
  • Вес4.3 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Многофункциональный и удобный столик небольшого размера можно разместить в коридоре,прихожей или на балконе а благодаря продуманной конструкции стол можно придвинуть к дивану и использовать в качестве подставки под ноутбук или как кофейный столик. Так же это хороший выбор в качестве туалетного столика для размещения косметики. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Столешница изготовлена из высококачественного ЛДСП толщиной 16мм. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется стол в неразборном (монолит) виде. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке.В собранном виде: высота 730мм, ширина 440мм, глубина 350мм. Размер упаковки: 750мм длина, 460 ширина, 370мм высота. Вес с упаковкой 4,7кг, без упаковки 4.3кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки370 мм
  • Вес упаковки4.70 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

