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Стол рабочий Tanis

Артикул: CH-049-042
15 оценок
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Стол обеденный Dario, грецкий орех

Характеристики товара

Описание

Столешница и тумба стола выполнены из ЛДСП толщиной 32мм и 16мм. Стол имеет два ящики на направляющих скрытого монтажа с плавным закрыванием. Донья ящиков из ДВПО белого цвета. Основание стола - сварная металлоконструкция черного матового цвета. Ножки круглые из трубы диаметром 20мм с пластиковыми подпятниками. Проножки из прямоугольной трубы 30х15мм. Тумба всегда располагается справа, переустановка невозможна. Черный/ Робиния Бренсон

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Основные характеристики

  • Ширина1300 мм
  • Глубина616 мм
  • Высота742 мм
  • МатериалЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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