Характеристики товара
Описание
Столешница и тумба стола выполнены из ЛДСП толщиной 32мм и 16мм. Стол имеет два ящики на направляющих скрытого монтажа с плавным закрыванием. Донья ящиков из ДВПО белого цвета. Основание стола - сварная металлоконструкция черного матового цвета. Ножки круглые из трубы диаметром 20мм с пластиковыми подпятниками. Проножки из прямоугольной трубы 30х15мм. Тумба всегда располагается справа, переустановка невозможна. Черный/ Робиния Бренсон
Основные характеристики
- Ширина1300 мм
- Глубина616 мм
- Высота742 мм
- МатериалЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт