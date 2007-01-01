Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый, 140x70, произведённого компанией ChiedoCover
Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый, 140x70
7 оценок
49 190
Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый, 140x70 - фото 1Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый, 140x70 - фото 2Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый, 140x70 - фото 3Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый, 140x70 - фото 4Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый, 140x70 - фото 5Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый, 140x70 - фото 6Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый, 140x70 - фото 7Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый, 140x70 - фото 8
NEW

Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый, 140x70

Артикул: CH-080-851
7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

