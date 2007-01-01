Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты SRF2J черный / ЛДСП белый, 140x70, произведённого компанией ChiedoCover
Стол с регулировкой высоты SRF2J черный / ЛДСП белый, 140x70
9 оценок
45 690
Стол с регулировкой высоты SRF2J черный / ЛДСП белый, 140x70 - фото 1Стол с регулировкой высоты SRF2J черный / ЛДСП белый, 140x70 - фото 2Стол с регулировкой высоты SRF2J черный / ЛДСП белый, 140x70 - фото 3Стол с регулировкой высоты SRF2J черный / ЛДСП белый, 140x70 - фото 4Стол с регулировкой высоты SRF2J черный / ЛДСП белый, 140x70 - фото 5Стол с регулировкой высоты SRF2J черный / ЛДСП белый, 140x70 - фото 6Стол с регулировкой высоты SRF2J черный / ЛДСП белый, 140x70 - фото 7Стол с регулировкой высоты SRF2J черный / ЛДСП белый, 140x70 - фото 8
Стол с регулировкой высоты SRF2J черный / ЛДСП белый, 140x70

Артикул: CH-080-855
9 оценок
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товара
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

45 690
