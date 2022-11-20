Товар в корзине. Перейти
Столешница Корунд Дуб Мадуро - фото 1Столешница Корунд Дуб Мадуро - фото 2Столешница Корунд Дуб Мадуро - фото 3

Столешница Корунд Дуб Мадуро

Артикул: CH-049-965
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница Корунд Дуб Килкини
Столешница Корунд Дуб Килкини
Следующий Столешница Корунд Дуб Рошелье
Столешница Корунд Дуб Килкини

Характеристики товара

Описание

Столешницы выполнены на основе влагостойких древесно-стружечных плит, облицованных декоративным покрытием Corund Protection с высокой степенью износостойкости.

В состав защитного покрытия CORUND PROTECTION входят частицы оксида алюминия (алмазной крошки), которые придают изделию повышенную износостойкость.


ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

Более 4000 оборотов по табер-тесту


СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ

Поверхность выдерживает кратковременное температурное воздействие до 150 градусов цельсия без источника открытого огня.


НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Торцы столешницы со всех сторон окантованы кромкой с использованием влагостойкого полиуретанового клея. Это позволяет обеспечить надежную защиту торцов от влаги.


ПОВЫШЕННАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ


УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ХИМИИ

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Толщина25 мм
  • Цветсерый

Варианты размеров

Размермм Цена За 25мм Цена за 38мм
600*600
 1590
 1990
700*700
 2290
 2990
800*800
 2390
 3090
1200*800
 3190
 4090
1400*800
 5190
 6690
1100*700
 3190
 4190
900*600
 2390
 3090
500*500
 1790
 2090
900*900
 3290
 4090
1000*1000
 - 7390
1100*600
 - 4490
1200*700
 3390
 4490
1200*1200
 6690
 7690
1300*800
 - 7390
1300*900
 - 7490
1500*800
 6690
 8190
1400*700
 5390
 7390
1400*800 4490 -
1600*800
 6790
 8390
1800*800
 7090
 8490
2000*800
 7390
 9090
2400*800 - 9890
С этим товаром покупают
Диван лофт Магнус МиниНастоящее фото товара Диван лофт Магнус Мини, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890
Оптовая цена
13

Диван лофт Магнус Мини

Стул Сфера барный жесткийНастоящее фото товара Стул Сфера барный жесткий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
10

Стул Сфера барный жесткий

Диван-кровать Альберо КомфортНастоящее фото товара Диван-кровать Альберо Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
56 490
Оптовая цена
10

Диван-кровать Альберо Комфорт

Полка Амстердам навесная детская, Облако малоеНастоящее фото товара Полка Амстердам навесная детская, Облако малое, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
3

Полка Амстердам навесная детская, Облако малое

Настоящее фото товара Стул Галс, ткань синий/ каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
16

Стул Галс, ткань синий/ каркас белый

Настоящее фото товара Декоративный искусственный цветок Алоэ, произведённого компанией ChiedoCover
от32 190
Оптовая цена
5

Декоративный искусственный цветок Алоэ

Настоящее фото товара Табурет вращающийся Спаркс, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
17

Табурет вращающийся Спаркс, коричневый

В наличии 9 шт.
Другие товары из разделастолешницы
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
9

Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная

Столешница HPL, 25 мм, круглаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
5

Столешница HPL, 25 мм, круглая

Столешница HPL, 40 мм, прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
15Хит

Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная