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Столешница Корунд Наоми

Артикул: CH-049-969
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Столешницы выполнены на основе влагостойких древесно-стружечных плит, облицованных декоративным покрытием Corund Protection с высокой степенью износостойкости.

В состав защитного покрытия CORUND PROTECTION входят частицы оксида алюминия (алмазной крошки), которые придают изделию повышенную износостойкость.


ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

Более 4000 оборотов по табер-тесту


СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ

Поверхность выдерживает кратковременное температурное воздействие до 150 градусов цельсия без источника открытого огня.


НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Торцы столешницы со всех сторон окантованы кромкой с использованием влагостойкого полиуретанового клея. Это позволяет обеспечить надежную защиту торцов от влаги.


ПОВЫШЕННАЯ УДАРОПРОЧНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ


УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ХИМИИ

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Толщина25 мм
  • Цветбелый

Варианты размеров

Размермм Цена За 25мм Цена за 38мм
600*600
 1590
 1990
700*700
 2290
 2990
800*800
 2390
 3090
1200*800
 3190
 4090
1400*800
 5190
 6690
1100*700
 3190
 4190
900*600
 2390
 3090
500*500
 1790
 2090
900*900
 3290
 4090
1000*1000
 - 7390
1100*600
 - 4490
1200*700
 3390
 4490
1200*1200
 6690
 7690
1300*800
 - 7390
1300*900
 - 7490
1500*800
 6690
 8190
1400*700
 5390
 7390
1400*800 4490 -
1600*800
 6790
 8390
1800*800
 7090
 8490
2000*800
 7390
 9090
2400*800 - 9890
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