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Стул Алексис велюр оранжевый

13 оценок
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Стул Алексис велюр синий

Характеристики товара

Описание

Стильный кухонный стул с оригинальной формой спинки, высокой поддержкой и подлокотниками. В качестве обивки используется мягкий велюр – приятный на ощупь износостойкий, гигроскопичный материал. Металлический каркас в черном цвете огибает спинку и выступает аккуратным акцентом модели. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют.

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Основные характеристики

  • Высота935 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина450 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветоранжевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Вес упаковки15.18 кг

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