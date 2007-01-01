Характеристики товара
Описание
Стул Алексис велюр капучино ножки металл черные
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина600 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Вес6.9 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, серый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки698 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Вес упаковки15.18 кг
- Объём упаковки0.34 м3
- Габариты упаковки для логистики990
- Изделия стопируютсяНет