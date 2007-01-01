Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Алексис велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Алексис велюр капучино
26 оценок
7 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Алексис велюр капучино - фото 1Стул Алексис велюр капучино - фото 2Стул Алексис велюр капучино - фото 3Стул Алексис велюр капучино - фото 4Стул Алексис велюр капучино - фото 5

Стул Алексис велюр капучино

Артикул: CH-031-862
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Алексис велюр винный
Фотография товара Стул Алексис велюр винный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Осло велюр бежевый
Фотография товара Стул Осло велюр бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Алексис велюр капучино ножки металл черные

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес6.9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки698 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки15.18 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Габариты упаковки для логистики990
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Дэгни Грэйс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дэгни Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул Дэгни Грэйс

66
Фотография товара Стул Kuva, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kuva, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690

Стул Kuva, голубой

70
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, гобелен, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, гобелен, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19022
9 190 ₽

Стул Тюльпан, гобелен, ножки металл

93
Фотография товара Стул Шейл, бежевый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шейл, бежевый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул Шейл, бежевый, ножки черные

11
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Алистер какао велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алистер какао велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19085
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Алистер какао велюр, черный

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Румба, кожзам Galaxy white, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Румба, кожзам Galaxy white, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 55023
4 590 ₽

Стул Румба, кожзам Galaxy white, каркас серебро

9
  • белый
  • бежевый
Фотография товара Стул Росс, аквамариновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Росс, аквамариновый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Росс, аквамариновый

10
Фотография товара Стул барный Кунг, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кунг, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Кунг, черный

9
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Элевен, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элевен, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Элевен, велюр коричневый

26
В наличии 5 шт.
Фотография товара Обеденный стул Параде, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Параде, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Обеденный стул Параде, зеленый

7

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло Барселона, оранжевый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Барселона, оранжевый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
88 09011
97 890 ₽

Кресло Барселона, оранжевый, бежевый

10
Распродажа
Фотография товара Кресло Руби бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Руби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 49033
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло Руби бежевый

26
  • серый
  • бежевый
В наличии 39 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99026
9 390 ₽

Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех

14
  • черный
  • бежевый
  • серый
  • красный, черный
Фотография товара Кресло Форли, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форли, серый, произведённого компанией ChiedoCover
98 990

Кресло Форли, серый

12
Фотография товара Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, светло-серый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, светло-серый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, светло-серый, черный, велюр

6
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-B Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-B Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-B Beige

7
  • черный
  • коричневый
  • серый
  • бежевый
В наличии 41 шт.
Фотография товара Кресло Локи 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Локи 4, произведённого компанией ChiedoCover
39 390

Кресло Локи 4

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Даш, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Даш, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 09033
29 590 ₽

Кресло Даш, горчичный

94
  • желтый
  • синий
  • Кресло Даш, жаккард / клетка
  • белый
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон, велюр, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Кресло лаунж Бостон, велюр, светло-серый

26
  • белый
  • красный
  • бежевый
  • серый
В наличии 11 шт.
Фотография товара Комплект кресел Кватро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект кресел Кватро, произведённого компанией ChiedoCover
от57 790

Комплект кресел Кватро

42

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, рогожка серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, рогожка серая

55
Фотография товара Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690

Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание

88
  • желтый
  • серый
Фотография товара Кресло поворотное Белла, желтый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Белла, желтый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Кресло поворотное Белла, желтый, велюр

82
  • голубой, зеленый
  • бежевый
  • Кресло поворотное Белла, желтый, велюр
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Флай, черная рогожка, ножки металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флай, черная рогожка, ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от8 950

Стул Флай, черная рогожка, ножки металлические

95
Настоящее фото товара Стул Терра Скуар, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Терра Скуар, синий

15
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул Риеф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Риеф, произведённого компанией ChiedoCover
12 090

Стул Риеф

12
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр какао, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр какао

13
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, велюр фисташковый

13
Фотография товара Стул Флекс Оригинал, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стул Флекс Оригинал, велюр, серый

8
В наличии 295 шт.
Фотография товара Стул полубарный Смалл черный/ткань темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Смалл черный/ткань темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Стул полубарный Смалл черный/ткань темно-серый

12
  • бежевый, черный
  • черный, светло-коричневый
  • белый, черный

Товар в корзине

Стул Алексис велюр капучино
Стул Алексис велюр капучино
от 7 590
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло Барселона, оранжевый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Барселона, оранжевый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
88 09011
97 890 ₽

Кресло Барселона, оранжевый, бежевый

10
Распродажа
Фотография товара Кресло Руби бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Руби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 49033
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло Руби бежевый

26
  • серый
  • бежевый
В наличии 39 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99026
9 390 ₽

Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех

14
  • черный
  • бежевый
  • серый
  • красный, черный
Фотография товара Кресло Форли, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форли, серый, произведённого компанией ChiedoCover
98 990

Кресло Форли, серый

12

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности