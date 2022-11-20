Товар в корзине. Перейти
Стул Алексис велюр бежевый - фото 1Стул Алексис велюр бежевый - фото 2Стул Алексис велюр бежевый - фото 3Стул Алексис велюр бежевый - фото 4Стул Алексис велюр бежевый - фото 5Стул Алексис велюр бежевый - фото 6Стул Алексис велюр бежевый - фото 7

Стул Алексис велюр бежевый

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Texas, экокожа, коричневый
Стул Texas, экокожа, коричневый
Следующий Стул Алексис велюр зеленый
Стул Texas, экокожа, коричневый

Характеристики товара

Описание

Стильный кухонный стул с оригинальной формой спинки, высокой поддержкой и подлокотниками. В качестве обивки используется мягкий велюр – приятный на ощупь износостойкий, гигроскопичный материал. Металлический каркас в черном цвете огибает спинку и выступает аккуратным акцентом модели. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота935 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина450 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Вес упаковки15.18 кг

Похожие товары

Стул Алексис велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул Алексис велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
7

Стул Алексис велюр зеленый

В наличии 20 шт.
Стул Алексис велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Алексис велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
14

Стул Алексис велюр пыльно-голубой

В наличии 25 шт.
Стул Алексис велюр серыйНастоящее фото товара Стул Алексис велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
7

Стул Алексис велюр серый

В наличии 91 шт.
Стул Алексис велюр сине-зелёныйНастоящее фото товара Стул Алексис велюр сине-зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
8

Стул Алексис велюр сине-зелёный

В наличии 4 шт.
Стул Алексис велюр синийНастоящее фото товара Стул Алексис велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Стул Алексис велюр синий

В наличии 14 шт.
Стул Алексис велюр оранжевыйНастоящее фото товара Стул Алексис велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
13

Стул Алексис велюр оранжевый

В наличии 48 шт.
Стул Одди, велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул Одди, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Одди, велюр зеленый

В наличии 9 шт.
Стул Одди, велюр синийНастоящее фото товара Стул Одди, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Одди, велюр синий

В наличии 22 шт.
Стул Одди, велюр темно-серыйНастоящее фото товара Стул Одди, велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Одди, велюр темно-серый

В наличии 15 шт.
Стул Одди, велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Одди, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Одди, велюр коричневый

Другие товары из разделамебель для кухни
Стул Одди, велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Одди, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Одди, велюр бежевый

В наличии 11 шт.
Стул Одди, велюр пыльно-оливковыйНастоящее фото товара Стул Одди, велюр пыльно-оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Одди, велюр пыльно-оливковый

В наличии 14 шт.
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 29 шт.
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
45 850
Оптовая цена
5

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 47 шт.
С этим товаром покупают
Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Хит 25мм - золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
106Хит

Стул Хит 25мм - золото, корона красная

Стул Хит 25мм - золото, велюр красныйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
7

Стул Хит 25мм - золото, велюр красный

Стул Halmar dariusz, дуб сономаНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
9

Стул Halmar dariusz, дуб сонома

Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 800 ₽
7

Стул Сахара 25 мм - коричневый, экокожа Space Cream светло-бежевый

Стул пластиковый Zebra Bicolore, белый, оранжевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Zebra Bicolore, белый, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Zebra Bicolore, белый, оранжевый

В наличии 2 шт.
Стул с подлокотниками Barrie, кожа капучиноНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Barrie, кожа капучино, произведённого компанией ChiedoCover
29 900
Оптовая цена
12

Стул с подлокотниками Barrie, кожа капучино