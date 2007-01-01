Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина490 мм
- Высота825 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Вес упаковки15.6 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет