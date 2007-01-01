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Настоящее фото товара Стул Меган велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Меган велюр зеленый
26 оценок
5 590
Товар в корзине. Перейти
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Стул Меган велюр зеленый

Артикул: CH-023-748
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Меган велюр зелёный ножки металл черные

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки15.6 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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