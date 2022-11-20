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Кресло Стерн серый

Артикул: CH-053-313
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильное мягкое дизайнерское кресло с удобными подлокотниками. Ножки выполнены из массива гевеи. Тканевая обивка обеспечивает комфорт и уют. Удобная мягкая спинка и широкое сиденье обеспечат длительный комфорт. Каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 67*38*70
Вес брутто: 11,50
Объем: 0,18

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес9,5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Каркасмассив гевеи
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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