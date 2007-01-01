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Настоящее фото товара Кресло Стерн серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Стерн серый
26 оценок
10 99039
17 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Кресло Стерн серый

Артикул: CH-053-313
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Стерн серый обивка ткань ножки из массива дерева

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес9.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Каркасмассив гевеи

Параметры упаковки

  • Вес упаковки11.5 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики670
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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