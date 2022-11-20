Характеристики товара
Описание
Стильный и мягкий обеденный стул Барбара в серо-голубом цвете. Лаконичный стиль и цвета обивки стула дополнят любой интерьер в доме, кафе или ресторане, отлично смотрится в комплекте из нескольких стульев. Обивка спинки и сиденья выполнена из велюра - износостойкий, приятный на ощупь материал. Металлический каркас и ножки в черном цвете выдерживают нагрузку до 120 кг.
Каркас: металл
Материал обивки: велюр
Высота сиденья:
Ширина: 48,00
Ширина сиденья: 44,00
Глубина: 56,00
Глубина сиденья: 44,00
Высота: 85,50
Высота сиденья: 48,50
Высота спинки от сидения: 37,00
Нагрузка: 120
Вес: 4,650
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 93*60*32
Вес брутто: 21,000
Объем: 0,178
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина545 мм
- Высота880 мм
- Вес18 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветголубой
- Страна изготовленияКитай