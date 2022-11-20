Товар в корзине. Перейти
Стул Барбара велюр серо-голубой - фото 1Стул Барбара велюр серо-голубой - фото 2Стул Барбара велюр серо-голубой - фото 3

Стул Барбара велюр серо-голубой

Артикул: CH-016-055
56 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000x1100
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000x1100
Следующий Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000x1000
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000x1100

Характеристики товара

Описание

Стильный и мягкий обеденный стул Барбара в серо-голубом цвете. Лаконичный стиль и цвета обивки стула дополнят любой интерьер в доме, кафе или ресторане, отлично смотрится в комплекте из нескольких стульев. Обивка спинки и сиденья выполнена из велюра - износостойкий, приятный на ощупь материал. Металлический каркас и ножки в черном цвете выдерживают нагрузку до 120 кг.

Каркас: металл
Материал обивки: велюр
Высота сиденья:
Ширина: 48,00
Ширина сиденья: 44,00
Глубина: 56,00
Глубина сиденья: 44,00
Высота: 85,50
Высота сиденья: 48,50
Высота спинки от сидения: 37,00
Нагрузка: 120
Вес: 4,650

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 93*60*32
Вес брутто: 21,000
Объем: 0,178

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота880 мм
  • Вес18 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49036
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый

69
В наличии 68 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Митч салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4908
3 790 ₽Оптовая цена

Стул Митч салатовый

69
Стул пластиковый Bit, коралловыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bit, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Bit, коралловый

44
Стул Лион, велюр с ромбами аквамаринНастоящее фото товара Стул Лион, велюр с ромбами аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Лион, велюр с ромбами аквамарин

52
В наличии 4 шт.
Стул Лион, велюр с ромбами зеленыйНастоящее фото товара Стул Лион, велюр с ромбами зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Лион, велюр с ромбами зеленый

64
В наличии 192 шт.
Стул Return, черныйНастоящее фото товара Стул Return, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Return, черный

43
Стул АбрэмоНастоящее фото товара Стул Абрэмо, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Стул Абрэмо

49
В наличии 132 шт.
Стул складной Торни, морилка красное деревоНастоящее фото товара Стул складной Торни, морилка красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Стул складной Торни, морилка красное дерево

41
Лаунж-кресло пластиковое Грау, черныйНастоящее фото товара Лаунж-кресло пластиковое Грау, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Лаунж-кресло пластиковое Грау, черный

33
Стул Pixar, белыйНастоящее фото товара Стул Pixar, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стул Pixar, белый

141
В наличии 37 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол FrankНастоящее фото товара Стол Frank, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99011
19 990 ₽Оптовая цена

Стол Frank

45
В наличии 6 шт.
Распродажа
Стол Eames DST, круглыйНастоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена

Стол Eames DST, круглый

49
В наличии 29 шт.
Распродажа
Стол круглый EAMES DSW D80 черныйНастоящее фото товара Стол круглый EAMES DSW D80 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49034
14 290 ₽Оптовая цена

Стол круглый EAMES DSW D80 черный

36
В наличии 98 шт.
Распродажа
Стол Eames DSW, круглый, D 70 смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 70 см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49033
12 490 ₽Оптовая цена

Стол Eames DSW, круглый, D 70 см

30
В наличии 13 шт.
Распродажа
Стол барный Кейт, разборный, 80/110Настоящее фото товара Стол барный Кейт, разборный, 80/110, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99033
13 290 ₽Оптовая цена

Стол барный Кейт, разборный, 80/110

30
В наличии 6 шт.
ХитРаспродажа
Стол DSW детский белыйНастоящее фото товара Стол DSW детский белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49041
9 190 ₽Оптовая цена

Стол DSW детский белый

46
В наличии 20 шт.
Распродажа
Стол Tulip D90 белыйНастоящее фото товара Стол Tulip D90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99037
21 990 ₽Оптовая цена

Стол Tulip D90 белый

31
В наличии 14 шт.
Распродажа
Стол Tulip, 80х80, черныйНастоящее фото товара Стол Tulip, 80х80, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99031
19 990 ₽Оптовая цена

Стол Tulip, 80х80, черный

37
В наличии 2 шт.
Распродажа
Стол Tulip, 100х100, черныйНастоящее фото товара Стол Tulip, 100х100, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99033
24 990 ₽Оптовая цена

Стол Tulip, 100х100, черный

34
В наличии 1 шт.
New
Стол пластиковый обеденный RomaНастоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Roma, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Roma

8
В наличии 3 шт.

Другие товары из раздела стулья для фуд-кортов

Настоящее фото товара Стул Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590

Стул Лофт-2

73
Стул складной Торни, белыйНастоящее фото товара Стул складной Торни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стул складной Торни, белый

49
Стул Лофт-11 М барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стул Лофт-11 М барный

134
Табурет Лофт-11 НМ барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Табурет Лофт-11 НМ барный

98
Стул Пиза МК1Настоящее фото товара Стул Пиза МК1, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Стул Пиза МК1

43
Распродажа
Стул обеденный Eiffel черный, с черной подушкойНастоящее фото товара Стул обеденный Eiffel черный, с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99023
14 190 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Eiffel черный, с черной подушкой

55
В наличии 79 шт.
Барный стул ТолоНастоящее фото товара Барный стул Толо, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена

Барный стул Толо

39
Стул Lili, хром металл, стопируемый, черныйНастоящее фото товара Стул Lili, хром металл, стопируемый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена

Стул Lili, хром металл, стопируемый, черный

134
В наличии 143 шт.
Настоящее фото товара Стул Дербент дуб юкон, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул Дербент дуб юкон

41
Стул Бертран малахит, каркас орехНастоящее фото товара Стул Бертран малахит, каркас орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Бертран малахит, каркас орех

41

Товар в корзине

Стул Барбара велюр серо-голубой
Стул Барбара велюр серо-голубой
от 8 490
11 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол FrankНастоящее фото товара Стол Frank, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99011
19 990 ₽Оптовая цена

Стол Frank

45
В наличии 6 шт.
Распродажа
Стол Eames DST, круглыйНастоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена

Стол Eames DST, круглый

49
В наличии 29 шт.
Распродажа
Стол круглый EAMES DSW D80 черныйНастоящее фото товара Стол круглый EAMES DSW D80 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49034
14 290 ₽Оптовая цена

Стол круглый EAMES DSW D80 черный

36
В наличии 98 шт.
Распродажа
Стол Eames DSW, круглый, D 70 смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 70 см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49033
12 490 ₽Оптовая цена

Стол Eames DSW, круглый, D 70 см

30
В наличии 13 шт.