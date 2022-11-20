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Стул Tolix Stan, черный

Артикул: CH-050-667
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина сиденья350 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьяметалл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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