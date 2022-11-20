Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина550 мм
- Глубина600 мм
- Вес4.7 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяпластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияЕвропа
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Стол Eames DSW, круглый, D 90см
Столик Ленгер
Стол обеденный Niven
Стол журнальный Фьюжн
Стол Next дуб Канзас/Вольфрам
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло