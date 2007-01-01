Характеристики товара
Описание
Стул полубарный Дэнни черный металл с черной подушкой из экокожи
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина380 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья670 мм
- Вес6.8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Вес упаковки30.7 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Габариты упаковки для логистики480
- Изделия стопируютсяДа