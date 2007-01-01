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Настоящее фото товара Стул полубарный Дэнни черный с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Дэнни черный с черной подушкой
26 оценок
7 29059
17 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Дэнни черный с черной подушкой - фото 1Стул полубарный Дэнни черный с черной подушкой - фото 2Стул полубарный Дэнни черный с черной подушкой - фото 3Стул полубарный Дэнни черный с черной подушкой - фото 4Стул полубарный Дэнни черный с черной подушкой - фото 5Стул полубарный Дэнни черный с черной подушкой - фото 6Стул полубарный Дэнни черный с черной подушкой - фото 7
Распродажа

Стул полубарный Дэнни черный с черной подушкой

Артикул: CH-012-794
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья670 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Дэнни черный металл с черной подушкой из экокожи

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Вес6.8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки30.7 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Габариты упаковки для логистики480
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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