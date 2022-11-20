Характеристики товара
Основные характеристики
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина сидушки, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|400
|400
|750
|40
|массив сосны
|7,7
|4390
|400
|400
|600
|40
|массив сосны
|7,4
|3990
|350
|350
|750
|40
|массив сосны
|6,7
|3790
|350
|350
|600
|40
|массив сосны
|6,4
|3590
|400
|400
|750
|40
|массив дуба
|8,9
|7290
|400
|400
|600
|40
|массив дуба
|8,6
|6990
|350
|350
|750
|40
|массив дуба
|7,6
|6290
|350
|350
|600
|40
|массив дуба
|7,3
|5890
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