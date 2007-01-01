Характеристики товара
Описание
Стул обеденный дизайнерский Бон обивка экокожа белый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина480 мм
- Высота710 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасадерево, металл
- Цветбелый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Вес упаковки22.5 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Габариты упаковки для логистики660
- Изделия стопируютсяНет