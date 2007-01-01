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Настоящее фото товара Стул Бон экокожа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бон экокожа, белый
26 оценок
4 19031
5 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Бон экокожа, белый - фото 1Стул Бон экокожа, белый - фото 2Стул Бон экокожа, белый - фото 3Стул Бон экокожа, белый - фото 4
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Стул Бон экокожа, белый

Артикул: CH-011-719
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота710 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный дизайнерский Бон обивка экокожа белый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота710 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасадерево, металл
  • Цветбелый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки22.5 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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