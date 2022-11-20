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            Фотография Стул Бон экокожа, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
            -26%

            Стул Бон экокожа, белый

            4.8
            Оптовая цена
            от 4 490 ₽5 990 ₽
            при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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            Стул Бон экокожа, белый

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            Характеристики товара

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            Основные характеристики

            • Высота до сиденья450 мм
            • Материал каркасаметалл, дерево
            • Материал сиденьяэкокожа

            Популярные варианты обивки

            КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевыйКоричневаяКоричневаяSwedish beigeSwedish beige3535Старое золотоСтарое золото0505221/08 мальборо221/08 мальбороMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NWhiteWhiteMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 9TEMPO 9Montana 216Montana 21620 kom ваниль20 kom ванильBlueBlue1818blackblack
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