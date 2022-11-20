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Стул Masters, кирпичный

Артикул: CH-051-526
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 16.2
Объем: 0.456

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Основные характеристики

  • Ширина5050 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материалпластик
  • Цветкрасный

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