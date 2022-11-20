Характеристики товара
Описание
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 16.2
Объем: 0.456
Основные характеристики
- Ширина5050 мм
- Глубина560 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Материалпластик
- Цветкрасный
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 16.2
Объем: 0.456
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Кресло пластиковое Air XL, серое
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