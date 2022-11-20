Характеристики товара
Описание
Знакомьтесь: стул Stan – ваш «металлический рыцарь». На кухне, в гостиной, спальне, на балконе и террасе - послужит вам где угодно. Долго. Надёжно. Устойчивые ножки, лепестковая форма спинки – комфортная посадка. В городской квартире или загородном доме подчеркнёт умеренную аскетичность.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина370 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья360 мм
- Глубина сиденья360 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал сиденьяметалл
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний
- Страна изготовленияКитай