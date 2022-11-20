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Стул Tolix Stan, синий

Артикул: CH-050-666
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Знакомьтесь: стул Stan – ваш «металлический рыцарь». На кухне, в гостиной, спальне, на балконе и террасе - послужит вам где угодно. Долго. Надёжно. Устойчивые ножки, лепестковая форма спинки – комфортная посадка. В городской квартире или загородном доме подчеркнёт умеренную аскетичность.


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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья360 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьяметалл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

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