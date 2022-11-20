Характеристики товара
Описание
Стул кухонный Диана с мягкой велюровой мебельной обивкой станет украшением любого помещения. Его можно установить как на кухне, так и в гостиной, столовой или спальне.
Модель обладает всеми преимуществами мягкого неразборного кресла, но имеет более компактные размеры. Это позволяет экономить место в помещении без ущерба комфорту и функциональности.
Сочетание лаконичного дизайна и роскошной обивки делает стул подходящим как для современных, так и классических интерьеров. Множество цветовых решений ткани позволяют подбирать стулья под цвет мебели, стен или декора.
Стул для кухни Диана – предмет мебели, в котором нет ни одной лишней детали. Но при этом он невероятно удобен в эксплуатации.
2 коробки / 4 шт
Габариты: 82*66*106
1короб: 82*66*59
2короб: 56*56*47
Вес брутто: 33,8
1короб: 22
2короб: 11,8
Объем: 0,47
1короб: 0,32
2короб: 0,15
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Глубина600 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес7.1 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Цветоранжевый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.47 м3
- Вес упаковки33.80 кг