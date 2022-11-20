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Стул Диана велюр оранжевый

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Характеристики товара

Описание

Стул кухонный Диана с мягкой велюровой мебельной обивкой станет украшением любого помещения. Его можно установить как на кухне, так и в гостиной, столовой или спальне.
Модель обладает всеми преимуществами мягкого неразборного кресла, но имеет более компактные размеры. Это позволяет экономить место в помещении без ущерба комфорту и функциональности.
Сочетание лаконичного дизайна и роскошной обивки делает стул подходящим как для современных, так и классических интерьеров. Множество цветовых решений ткани позволяют подбирать стулья под цвет мебели, стен или декора.

Стул для кухни Диана – предмет мебели, в котором нет ни одной лишней детали. Но при этом он невероятно удобен в эксплуатации.

2 коробки / 4 шт

Габариты: 82*66*106
1короб: 82*66*59
2короб: 56*56*47
Вес брутто: 33,8
1короб: 22
2короб: 11,8
Объем: 0,47
1короб: 0,32
2короб: 0,15

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Глубина600 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес7.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.47 м3
  • Вес упаковки33.80 кг

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