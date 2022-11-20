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Стул Диана велюр темно-бирюзовый

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Стул Диана сине-зеленый ножки велюр
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Стул Диана сине-зеленый ножки велюр

Характеристики товара

Описание

Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань вельвет - очень практичная и устойчивая к истиранию.

2 коробки / 4 шт
Габариты: 82*66*106
1короб: 82*66*59
2короб: 56*56*47
Вес брутто: 33,8
1короб: 22
2короб: 11,8
Объем: 0,47
1короб: 0,32
2короб: 0,15


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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес6.9 кг
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавельвет
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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