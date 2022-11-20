Характеристики товара
Описание
Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань вельвет - очень практичная и устойчивая к истиранию.
2 коробки / 4 шт
Габариты: 82*66*106
1короб: 82*66*59
2короб: 56*56*47
Вес брутто: 33,8
1короб: 22
2короб: 11,8
Объем: 0,47
1короб: 0,32
2короб: 0,15
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Глубина450 мм
- Вес6.9 кг
- Максимальная нагрузка180 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавельвет
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай