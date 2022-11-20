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Стул Seda 1 khaki / gold / black

Артикул: CH-035-362
41 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Вес5.88 кг
  • Объем0.073 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

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