Диван Сорренто 4
20 490 ₽
Диванчик с декоративной отстрочкой спинки
Глубина посадочного места 55 см
Длина посадочного места 130 см
Высота посадочного места 48 см
Опоры: массив Бука: Белый, Ваниль,Венге
Молдинг: Никель, Бронза
Стул Оскар вельвет изумрудный
Стул Soft, кремовый
Стул Тейлор экокожа черный
Стул DUBLIN синий, велюр, белый каркас
Стул Breeze, бежевый велюр/ черный каркас
Стул Dublin, серебристо-серый/ белый каркас
Стул Fantine-ls, розовый/ черный каркас
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