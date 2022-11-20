Диван Сорренто 4

10 оценок

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Диван Сорренто 4

4.2
20 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Диванчик с декоративной отстрочкой спинки

Глубина посадочного места 55 см

Длина посадочного места 130 см

Высота посадочного места 48 см

Опоры: массив Бука: Белый, Ваниль,Венге

Молдинг: Никель, Бронза

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Основные характеристики

  • Длина1440 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота850 мм

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