Характеристики товара
Описание
Стул кухонный Диана с мягкой велюровой мебельной обивкой станет украшением любого помещения. Его можно установить как на кухне, так и в гостиной, столовой или спальне.
Модель обладает всеми преимуществами мягкого неразборного кресла, но имеет более компактные размеры. Это позволяет экономить место в помещении без ущерба комфорту и функциональности. Размеры стула (ВхШхГ) – 87х56х45 см.
Сочетание лаконичного дизайна и роскошной обивки делает стул подходящим как для современных, так и классических интерьеров. Множество цветовых решений ткани позволяют подбирать стулья под цвет мебели, стен или декора.
Стул для кухни Диана – предмет мебели, в котором нет ни одной лишней детали. Но при этом он невероятно удобен в эксплуатации.
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина530 мм
- Глубина635 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Вес6.85 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки890 мм
- Высота упаковки660 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Объём упаковки0.33 м3
- Вес упаковки31 кг