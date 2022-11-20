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Стул Диана велюр бежевый

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Характеристики товара

Описание

Стул кухонный Диана с мягкой велюровой мебельной обивкой станет украшением любого помещения. Его можно установить как на кухне, так и в гостиной, столовой или спальне.

Модель обладает всеми преимуществами мягкого неразборного кресла, но имеет более компактные размеры. Это позволяет экономить место в помещении без ущерба комфорту и функциональности. Размеры стула (ВхШхГ) – 87х56х45 см.

Сочетание лаконичного дизайна и роскошной обивки делает стул подходящим как для современных, так и классических интерьеров. Множество цветовых решений ткани позволяют подбирать стулья под цвет мебели, стен или декора.

Стул для кухни Диана – предмет мебели, в котором нет ни одной лишней детали. Но при этом он невероятно удобен в эксплуатации.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина635 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Вес6.85 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки890 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Вес упаковки31 кг

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