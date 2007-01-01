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Настоящее фото товара Стул Диана велюр сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Диана велюр сине-зеленый
26 оценок
8 19035
12 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Диана велюр сине-зеленый - фото 1Стул Диана велюр сине-зеленый - фото 2Стул Диана велюр сине-зеленый - фото 3Стул Диана велюр сине-зеленый - фото 4Стул Диана велюр сине-зеленый - фото 5Стул Диана велюр сине-зеленый - фото 6Стул Диана велюр сине-зеленый - фото 7Стул Диана велюр сине-зеленый - фото 8
Распродажа

Стул Диана велюр сине-зеленый

Артикул: CH-036-729
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Диана велюр сине-зеленый, обивка мебельный велюр

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес7.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1010 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки32 кг
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Габариты упаковки для логистики1010
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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