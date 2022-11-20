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Стул Диана велюр сине-зеленый

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Характеристики товара

Описание

Стул кухонный Диана с мягкой велюровой мебельной обивкой станет украшением любого помещения. Его можно установить как на кухне, так и в гостиной, столовой или спальне.

Компактная конструкция

Модель обладает всеми преимуществами мягкого неразборного кресла, но имеет более компактные размеры. Это позволяет экономить место в помещении без ущерба комфорту и функциональности.

Украшение интерьера

Сочетание лаконичного дизайна и роскошной обивки делает стул подходящим как для современных, так и классических интерьеров. Множество цветовых решений ткани позволяют подбирать стулья под цвет мебели, стен или декора.

Удобство в каждой детали

Стул для кухни Диана – предмет мебели, в котором нет ни одной лишней детали. Но при этом он невероятно удобен в эксплуатации:

  • обеспечивает глубокую посадку;
  • дополнен подлокотниками;
  • имеет стандартную высоту;
  • оснащен спинкой анатомической формы.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Глубина600 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес7.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1010 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Вес упаковки32 кг

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