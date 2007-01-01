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Настоящее фото товара Стул Кэрол серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кэрол серо-голубой
26 оценок
9 99029
13 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Кэрол серо-голубой - фото 1Стул Кэрол серо-голубой - фото 2Стул Кэрол серо-голубой - фото 3Стул Кэрол серо-голубой - фото 4
Распродажа

Стул Кэрол серо-голубой

Артикул: CH-052-619
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина605 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья425 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул кухонный Кэрол серо-голубой с подлокотниками обивка ткань ножки из металла

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина605 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья425 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой, серый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки26.8 кг
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Габариты упаковки для логистики970
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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