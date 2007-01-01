Характеристики товара
Описание
Стул кухонный Кэрол серо-голубой с подлокотниками обивка ткань ножки из металла
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина605 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья425 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес6 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветголубой, серый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки26.8 кг
- Объём упаковки0.38 м3
- Габариты упаковки для логистики970
- Изделия стопируютсяНет