Характеристики товара
Описание
Стул кухонный Диана с мягкой велюровой мебельной обивкой станет украшением любого помещения. Его можно установить как на кухне, так и в гостиной, столовой или спальне.
Модель обладает всеми преимуществами мягкого неразборного кресла, но имеет более компактные размеры. Это позволяет экономить место в помещении без ущерба комфорту и функциональности.
Сочетание лаконичного дизайна и роскошной обивки делает стул подходящим как для современных, так и классических интерьеров. Множество цветовых решений ткани позволяют подбирать стулья под цвет мебели, стен или декора.
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина560 мм
- Глубина600 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес7.1 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки1010 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Объём упаковки0.42 м3
- Вес упаковки32 кг