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Стул Романтик

14 оценок
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Стол Арья белый / шагрень белая

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина536 мм
  • Ширина545 мм
  • Высота744 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Обивкаткань Velutto 34
  • Страна изготовленияРоссия

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