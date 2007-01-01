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Настоящее фото товара Стул Франкфурт пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Франкфурт пэчворк
26 оценок
5 09050
9 990 ₽
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Стул Франкфурт пэчворк

Артикул: CH-013-314
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Франкфурт обивка ткань пэчворк ножки массив бука

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес4.5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасадерево
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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