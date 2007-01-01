Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Франкфурт обивка ткань пэчворк ножки массив бука
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина480 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес4.5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасадерево
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки430 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Вес упаковки20 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Габариты упаковки для логистики700
- Изделия стопируютсяНет